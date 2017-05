Héctor Ansaldi es todo un nombre en el teatro rosarino. Con décadas de trayectoria encima, el actor y director no pierde la pasión ni la creatividad. Eso quedó reflejado en una entrevista con Mesa de Diálogo, el espacio de encuentro de Rosario3.com , en la que recorrió su extensa carrera, desde el aprendizaje con grandes maestros internacionales hasta el presente. Por supuesto, habló de Piripincho, el mítico personaje con el que supo meterse en el corazón de los chicos, de su experiencia porteña y de su musa de hoy: una nieta muy especial.

