¿La familia Maradona se agranda? Una joven de 23 años cree que es hija de Diego Maradona y presentó su caso ante la Justicia.

Fue el periodista Adrián Pallares, del programa Intrusos (América) quien tiró este lunes la bomba de la nueva supuesta hija del astro del fútbol y mostró fotos en la que la muchacha se parece mucho a Gianinna Maradona, la menor de las hijas que Diego tuvo con Claudia Villafañe.

Esta chica se llama Magalí y tiene un hijo, con lo cual el Diez tendría además un nuevo nieto.

“Su madre biológica la abandonó, la crió otra mujer. Los años pasaron y, después de un larga lucha por conocer su verdadera identidad, se reencontró con su madre biológica, que le confesó que podría ser hija de Diego Maradona. La fecha de nacimiento coincide con la época en la que El Diez fue técnico de Racing", contó el periodista.

Ahora, solo faltaría que el astro del fútbol acceda a realizarse una prueba de ADN para comprobar si existe parentesco. Con todo, el abogado de Maradona, Matías Morla, ya había anticipado que estaban al tanto de la existencia de un nuevo reclamo de paternidad.

De esta manera, serían once los hijos del ex futbolista: Diego Junior, Dalma, Gianinna, Jana, Diego Fernando, tres cubanos, Santiago, Magalí y otro hijo en la Argentina (del cual no trascendió el nombre).