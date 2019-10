No es feriado. Ni siquiera un medio feriado. Pero este lunes 7, Rosario verá alterada su habitual fisonomía de comienzo de semana ya que se celebra el Día de la Virgen del Rosario, que fue establecido como el de la ciudad ante la falta de una fecha precisa de fundación. Por eso rige un asueto administrativo en el ámbito público pero muchos otros sectores trabajan con normalidad.

Durante la jornada no habrá actividad en las escuelas públicas y tampoco en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) ya que no trabajan los gremios Amsafé de los docentes públicos ni Coad de profesionales universitarios. Tampoco los no docentes de escuelas públicas agrupados en Soeme, ni los no docentes de la UNR nubleados en Apur.

Tampoco habrá atención en Aguas Santafesinas en virtud que no trabaja el gremio de Obras Sanitarias pero se garantizan las guardias mínimas; los mismo pasará en el Pami.

Este lunes no abrirán los bancos de la ciudad ni los Tribunales provinciales locales. No habrá atención administrativa municipal, ni provincial, aunque sí en localidades vecinas.

Los servicios municipales afectados

Salud Pública: se garantizan las guardias en hospitales, policlínico San Martín y el Sies. Por su parte, los centros de salud no tendrán atención al público y se suspenden las prácticas programadas.

Áreas descentralizadas: los centros municipales de Distrito no atenderán al público.

Transporte y Movilidad: el transporte urbano de pasajeros circulará bajo la disposición de día medio festivo (incluyendo la Línea de la Costa).

Actividad normal

Este lunes no se verán afectados los siguientes servicios:

Taxis y remises: el servicio público de taxis y remises funcionará normalmente.

Mi bici tu bici: por su parte, el sistema Mi bici tu bici funcionará normalmente.

Recolección de residuos: el servicio de recolección y barrido será normal.

Control y Convivencia: el asueto no interferirá con los operativos programados ni las tareas preventivas y de control en las peatonales.

También trabajaran normal los peajes, el Correo, bares y restaurantes, camioneros, comerciantes y los sectores metalúrgico, automotriz y químico.

En tanto, para los encargados de edificio nucleados en SuteryH y personal no médico de clínicas y sanatorios privados afiliados a a Atsa Rosario “es optativo”.