Una joven que organiza ferias con emprendedores locales denunció al titular del Sindicato de Vendedores Ambulantes (Sivara), Beto Riba, por exigirle dinero para poder seguir con su actividad y difundió una grabación de una "charla intimidatoria", según calificó.

En el material grabado por la titular del grupo “Oh Yeah Ferias”, se puede escuchar al cantante y dirigente solicitar plata por cada stand que participe del encuentro para evitar una inspección legal y la eventual clausura del encuentro.

Alberto Ribadero, conocido como Beto Riba, pide a la organizadora del evento que “encuadre a la gente dentro del Sindicato de vendedores ambulantes" pero en lugar de discutir las condiciones de los trabajadores exige 250 pesos “por stand por día”.

"Si a ustedes no les interesa, no hay problema, yo el sábado voy con la inspección y solidariamente responsable va a ser el hotel (donde se haría la feria)", advierte.

El reclamo puntual es un aporte equivalente al “2,5 del salario mínimo vital y móvil, unos 200 pesos ponele, por stand y por día”.

La joven denunciante que lo grabó le dice que eso es “mucha guita”. El dirigente de Sivara refuerza la intimidación: "Como que me subestiman". Reitera que si no hay acuerdo se verá obligado a "hacer nuestro trabajo".

"El primer beneficio es no ir con el Ministerio (de Trabajo) y con la Afip. Te puedo asegurar que no lo hacés más porque la multa son 300 mil pesos. Si consensuamos todo no vas a tener problemas”, dice Riba.

“Si no caemos con todos los bombos a la puerta del hotel (donde se haría la feria)”, amenaza el dirigente.

El caso fue llevado por los emprendedores o monotributistas de Oh yeah al Concejo, donde se dispuso que la actividad es legal y no se enmarca como vendedores ambulantes por desarrollarse en un lugar privado (un hotel, por ejemplo).

El concejal Roy López Molina afirmó que el día del evento “aparecieron personas del sindicato de vendedores ambulantes y pidieron el pago de dinero para evitar ciertas problemas”.

“El Concejo ratificó que no estaban incumpliendo ninguna normativa”, resaltó el edil e informó que la “charla intimidatoria” duró una hora.

“No se está defendiendo ningún derecho de un trabajador. El mensaje es: «Si me pagás confiamos en vos y no te caemos»”, resumió el edil.

El pedido de 200 ó 250 pesos por stand que realizó Beto Riba implicaba “12.500 pesos por feria para no tener problemas con nadie”, dijo Iara, la organizadora de Oh Yeah.

“Me sentí intimidada y con miedo. Tengo 22 años, soy mujer, y decidí grabar el audio más que nada por temor”, señaló y agregó que las ferias se hacen con “emprendedores independientes que son monotributistas”.