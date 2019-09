Las bajas temperaturas que se vienen registrando en el país, provocó fenómenos difíciles de explicar, como "la helada negra" en varias localidades de la provincia de Mendoza que registraron zonas con 10 grados bajo cero.

Según explicó el diario El Sol, este fenómeno, conocido como "helada negra" entre la población local, se produce cuando la temperatura cae por debajo de cero pero el aire es tan seco y carece de humedad que no se forma escarcha.

También existe la "helada blanca", que describe la situación inversa, cuando la humedad del aire es suficiente para la formación del rocío y su ulterior transformación en escarcha.

La helada recibe su nombre por los efectos negativos que tiene sobre los cultivos. Debido a la baja humedad, el aire frío afecta a los tejidos internos de las plantas y hace que se sequen, tornándose negras.

Según distintas estaciones meteorológicas locales, las temperaturas variaron entre los -5ºC que se registraron en la ciudad de San Carlos y los -10ºC de la ciudad de San Rafael. Fuentes locales también reportaron que en la ciudad de General Alvear los termómetros bajaron hasta los -12ºC.

¿Qué es una helada negra?

Se trata de una helada en la que la temperatura baja por debajo de 0°C pero no se forma la escarcha. Esto se debe a que el aire es tan seco y no tiene nada de humedad. Al no tener nada de humedad, la temperatura no se iguala a la del punto de rocío, por lo que no existe el fenómeno de condensación del agua y mucho menos de la formación de escarcha.

Por lo general, estas heladas negras vienen acompañadas de un cielo totalmente cubierto o algunas turbulencias en las capas bajas de la atmósfera, según explica el sitio Meteorologiaenred.com.

Estas heladas no se pueden prever con demasiada antelación, por lo que prepararse ante ello es muy complicado. Lo único que se puede es intentar proteger a los cultivos de las consecuencias inminentes.