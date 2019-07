Un triple choque ocurrió este lunes al mediodía en la zona sur de Rosario, cuando dos colectivos le hicieron “sándwich” a una combi. Un interno de la línea 35/9 chocó de atrás al utilitario, que por el impacto colisionó contra un 142 que estaba detenido en el semáforo. Una mujer resultó lesionada.

El triple choque se produjo este mediodía en San Martín al 3800, entre Viedma y Presidente Quintana.

De acuerdo al testimonio del joven que conducía la combi, el chofer del 35/9 de bandera negra no pudo esquivarlo y lo impactó de atrás cuando estaba detenido en el semáforo. A su vez, el utilitario chocó de atrás a un micro de la línea 142, que también estaba esperando la luz verde para avanzar.

La escena del choque en avenida San Martín. (Rosario3)

“Yo venía con un acompañante, el conductor me dijo que me quiso esquivar pero que no pudo”, contó el joven conductor de la combi. Y agregó: “Me destruyó la camioneta”.

Una mujer que viajaba en el 35/9 resultó lesionada. Era atendida por médicos del Sies, pero según el testimonio de los médicos se encontraba en buen estado de salud.

“Es mi mamá la que están atendiendo, pero aparentemente está bien”, contó el hijo de la mujer mientras arribaba al lugar del hecho.

Como consecuencia del golpe, el colectivo 35/9 perdió gran parte del parabrisas. De todos modos, la peor parte la llevó la combi, con daños en la parte trasera y delantera.