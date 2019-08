Luego de que Mariana Nannis lo acusara de violencia de género, Claudio Paul Caniggia usó Instagram para defenderse y advertir que su esposa “no está en su sano juicio”.

Caniggia pidió “una pericia psquiátrica para Mariana” este domingo por la noche, tras escuchar la entrevista que le dio a Susana Giménez, donde lo acusó de haberle provocado un aborto y de ser un adicto violento.

"Una pericia psiquiátrica de Mariana URGENTE, ya que no está en su sano juicio. Más que por mí, lo haría por mis hijos y todas aquellas terceras partes que son hoy por hoy víctimas de una situación de insania. Si bien no es lo que quería hacer pero creo que es mi deber. Mariana está fuera de sus cabales y esto no es de hoy ni de ayer, y es por eso que hemos llegado a lo que hemos llegado desde hace ya años. Claudio Paul”, escribió Caniggia este domingo por la noche en una historia de Instagram.