La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó la condena a seis meses de prisión en suspenso para el periodista Guillermo Pardini, por violencia de género a su ex pareja, la actriz y modelo Verónica Magdalena. Pardini fue condenado por "lesiones leves dolosas agravadas" a quien por entonces era su pareja en 2015.

La Justicia se basó en pruebas que van desde peritos físicos y psicológicos de Magdalena hasta en mensajes de texto en los que Pardini haría alusión a aquellos episodios violentos.

Magdalena y Pardini se conocieron en el programa Duro de Domar y mantuvieron, al principio, una relación clandestina ya que el periodista estaba casado.

Tras su separación, empezaron a vivir juntos y comenzaron, según precisó la actriz, los sucesos de violencia.

Los episodios violentos comenzaron luego de que Pardini revisara mensajes de Facebook de la cuenta de su entonces pareja.

“Me empezó a pegar y a patear. Me daba con la mano abierta en el lado izquierdo de mi cara", dijo la mujer a la revista Paparazzi.

Al medio también le contó un segundo episodio, que ocurrió cuando Pardini le revisó los mensajes de su celular: "Me agarró del cuello, empezaron los empujones, y se me vino que iba a pasar lo mismo que la primera vez. Hasta que un vecino escuchó los ruidos y los gritos, y vino a tocar timbre. Tuve mucha suerte porque no sé qué podía pasar".

El Tribunal y la Fiscalía General N° 10 basaron su fallo en el testimonio de la víctima y, destacaron en un informe elaborado por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que constaban una serie de lesiones en sus brazos y piernas.