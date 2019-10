Lin Tzu Ting, una joven taiwanesa de 26 años, fue detenida por la Policía por utilizar una malla "no apropiada" en Filipinas. Los agentes la arrestaron por considerar que su microbikini era "erótica".

Varias personas que se encontraban en la playa se sorprendieron con la vestimenta de la mujer y llamaron a la policía. Le hicieron usar pantalones cortos y una camiseta antes de meterla en un vehículo policial y llevarla a la estación.

Según relataron los oficiales, en el hotel le habían avisado que no podría utilizar este tipo de prendas. "La dirección del hotel le dijo que no lo llevara, pero ella respondió que era una forma de arte", dijo el jefe del Grupo Interinstitucional de Gestión y Rehabilitación (BIAMRG) de la isla de Boracay, una de las cerca de 7000 que componen al país.

Según publicó Crónica.com.ar, no solo fue aprehendida, sino que tuvo que pagar una multa de unos 50 dólares. Si bien no existe una ley específica para no poder utilizar diferentes estilos de ropa, la mujer fue multada por violar una ley que prohíbe tomar fotos o producir "imágenes lascivas".

El insólito hecho sucedió el 10 de octubre y se viralizó rápidamente en las redes sociales. De acuerdo a Jess Baylón, jefe de la policía de la ciudad malaya, la joven declaró que no hizo nada malo y que normalmente era el atuendo que utilizaba cuando veraneaba en Taiwán.