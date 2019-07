La feria El Roperito nació allá por el 2002 junto con el Mercado Retro. Ambas con una impronta propia y mucho para mostrar y contar a través de sus objetos. Diecisiete años después sigue en pie y con mucho para ofrecer, no solo en ropa, accesorios, zapatos sino también en recuerdos como los que guarda Victoria, una de las primeras en sumarse a la iniciativa hace casi dos décadas.

Aunque para muchos parece que fue ayer, El Roperito tuvo su crecimiento y fue moviéndose por algunos lugares antes de llegar a donde se encuentra hoy. "Empezamos en el túnel pero de eso no sé si alguien tendrá alguna foto", explica Victoria, dando cuentas de que los registros de esos tiempos no serán tan sencillos de rescatar. Sin embargo destaca que de "aquellos primeros años quedó el espíritu, hay que pensar que muchos ya somos viejos feriantes y esto lo hacemos de alma, nos gusta y por eso seguimos".

Desde hace 17 años un paseo clásico de la ciudad.

"Nos fuimos moviendo, al principio se cortaba el túnel" -cómo nos dieron ese permiso aun no lo se, un arteria como esa cortada por varias horas- se sorprende al recordar. "Luego cuando ya no se pudo sostener en esa vía nos trasladaron al andén, pero ahí estuvimos poco tiempo. Como no andaban los trenes el lugar era muy particular, tenía como magia, esa magia del ayer que muchos vienen a buscar cuando recorren los puestos y se deleitan con cada una de las prendas".

"Luego nos trasladaron al estacionamiento del ferrocarril, el paso era lindo y fluido pero después de unos meses nos pasaron a donde estamos actualmente, que es más que maravilloso", expresa en relación al lugar que ocupan ahora.

Lo que va dejando el paso del tiempo

Son muchos los años que pasaron y todo recuerdo queda bañado de nostalgia, cada domingo o feriado es distinto pero hay algo que no cambió con el tiempo según Victoria "lo que queda después de tantos años, además del compañerismo y la camaradería que tenemos entre todos, son las vicisitudes que hemos pasado, los altibajos. Vamos al ritmo del país, así que hemos tenido mejores momentos y no tan buenos, pero siempre tratando de mejorar y de manera positiva".

Cada uno de los lugares que fue ocupando se llenó de miles de visitantes.

En relación a quienes recorren la feria, Victoria cuenta que "los visitantes son nuestro plato fuerte, sin ellos no existiríamos. Hay quienes vienen todos pero todos los domingos y nos avisan si van a tener vacaciones y no pueden a pasar", expresa en relación a los visitantes más fieles. Pero, agrega: "Tenemos un grupo muy grande de gente no solo de cerca sino de lejos y hasta visitantes de afuera como San Nicolás, Pergamino, Paraná, Cañada de Gomez, Buenos Aires, muchísimos y vienen seguidos".

Ellos son parte de ese motor. "Buscan que nos renovemos constantemente, buscan lo retro y cosas puntuales muchas veces. Hasta nos encargan eso que alguna vez tuvieron y les recuerda parte de su pasado. Nosotros seguimos con mucho retro pero a veces hay un poco menos pero siempre buscamos cumplir con los clientes", dice.

"Lo más raro que tuve en mi puesto fueron unas botas que hacen en Salta, de carpincho y de pescado, yo no conocía ese material. ¡Se las llevaron volando! Hasta me dio pena venderlas porque eran una atracción", destaca.

Los habitúes no son los únicos que disfrutan del paseo. "Por el lugar pasaron artistas, jugadores de fútbol y periodistas, seguro algún feriante se sacó fotos", remarca.

Con el paso de los años cada puesto dejó su sello.

En El Roperito hay de todo. Desde bijouterie, indumentaria, carteras, zapatos y más, muchos con un mínimo de 25 años de antigüedad y eso es lo que gusta del lugar, es como "un rescate a la memoria de aquellos tiempos pasados", comenta. Sucede que el espacio no solo está centrado en los amantes del estilo vintage, porque de alguna manera todo lo retro sigue siendo vigente en la memoria de aquellos que conservan el amor por los recuerdos y no es para menos "cada prenda es especial y a muchos lo moviliza la nostalgia".