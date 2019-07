En la escuela secundaria “27 de Septiembre”, ubicada en Junín y Suiza de Rosario, usan ladrillos calentados en las hornallas de la cocina para calefaccionar las aulas. Las madres de los alumnos dicen que no pueden usar las estufas eléctricas que ellas mismas compraron para colaborar con el colegio, porque “saltan las térmicas” cuando las enchufan. Además, aseguran que “se caen los techos” y que los chicos “tienen que compartir los bancos porque no alcanzan”.

Lo curioso es que en la escuela primaria “Simón de Iriondo”, que funciona en el mismo edificio, no tiene ese problema más allá de estar bajo el mismo ministerio de Educación de la provincia.

En las últimas horas se viralizaron las imágenes sobre cómo los profesores de la secundaria “27 de Septiembre” calientan ladrillos en las hornallas de la cocina para luego intentar calefaccionar las aulas en estos días de invierno, colocándoselos en los pies.

“Mi hijo está en primer año y un día a la semana le prestaban el salón a otros chicos porque se les caía el techo”, denunció una mamá.

Luego detalló que “los padres compramos estufas eléctricas, pero la instalación está tan deteriorada que cuando enchufan las estufas, saltan las térmicas”. Y agregó que “no hay forma de calefaccionar los salones”.

La imagen de un ladrillo calentándose en la hornalla de una cocina. (Rosario3)

La misma mujer indicó que “no funcionan las calderas; cuando las prenden se inundan los salones”.

Otra madre comentó que “el problema es que las autoridades de la escuela envían los reclamos al Ministerio de Educación, pero no se los autorizan y no les llega el dinero”.

Aseguran que “desde que comenzaron las clases en marzo, nunca tuvieron una semana completa de clases”.

Las madres aclararon que ese mismo problema no ocurre en la escuela primaria “Simón de Iriondo”, que funciona en el mismo edificio. “Ellos lograron solucionar el problema y nosotros no entendemos por qué no podemos si estamos bajo el mismo ministerio de Educación”.