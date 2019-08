Una sanguijuela viva de casi ocho centímetros de largo fue extraída de la garganta de un niño en China tras permanecer allí durante al menos diez días y causar que el menor tosiera sangre. El peculiar caso se determinó luego de acudir a la atención médica con su padre.

Según ActualidadRT, el pequeño, cuya edad no trascendió, se habría tragado a la criatura mientras se encontraba de vacaciones en su casa, ubicada en una zona rural de la provincia de Guizhou, en el sureste del país.

Posteriormente, su padre, identificado con el apellido Pan, recordó que el menor había estado jugando en las montañas cerca de su domicilio y en cierto momento notó que este había comenzado a sufrir ataques de tos.