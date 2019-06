Amalia Granata discutió con Pampita por el aborto. El cruce mediático tuvo lugar en el programa de la modelo y terminó algo tenso, cuando la electa diputada advirtió que se había aburrido del intercambio y la conductora le respondió con cierto enojo dándole un consejo cargado de ironía.

De acuerdo a lo que publicó el sitio El Trece, Amalia Granata, electa el pasado domingo como diputada provincial de Santa Fe por el partido Unite por la Familia y la Vida, cuya bandera principal es la férrea oposición al aborto, estuvo en el móvil de Pampita Online, el programa de Carolina Ardohain en Net TV, y protagonizó en encendido debate con la conductora cuando hablaron de la interrupción voluntaria del embarazo.

Después de que Granata asegurara que son 20 las mujeres que mueren por año por abortos clandestinos, Pampita tomó la palabra. “¿Qué lleva a estas 20 mujeres al año a tomar esta decisión tan extrema? Porque por más que la ley no lo permita, lo hacen igual y pierden su vida”, señaló.

“Sí, y lo van a tener que seguir haciendo en la clandestinidad porque ir a matar un hijo, ir a descuartizar un hijo adentro del vientre materno, no se puede hacer ni permitir”, retrucó Amalia.

“Imaginate lo fuerte que serán las circunstancias de su vida que, ilegal o no, lo hacen igual. Que la ley exista no incentiva a la que no quiere o a la que piensa que está mal. No se va a usar como método anticonceptivo”, consideró la jurado del Bailando.

“Es un tema del cual yo me ocupo e investigo. Una enfermera de mi provincia, Santa Fe, que está a favor del aborto y tiene ese speech que tienen las chicas de pañuelo verde, me dijo que lo único que le empezó a hacer ruido es que las chicas que van a hacerse un aborto vuelven a ir a los tres o cuatro meses”, manifestó la diputada electa.

Sobre la postura de Pampita, Granata agregó: “Estás equivocada y entiendo que te pasa lo mismo que a Carla Peterson, hablan desde un lugar de desconocimiento”.

Minutos después, la modelo y conductora subrayó: “Recién te oí que dijiste ‘me aburrí’. En diciembre ya vas a asumir tu cargo y vos viste que son horas y horas de debate. Espero que aproveches estos meses para desarrollar la diplomacia, la paciencia, el buen trato. Te va a hacer falta para tu cargo. Acá te escuchamos con mucho respeto y estaría bueno que sea mutuo”.

“Estoy haciendo el móvil por Gastón Trezeguet (productor), que me viene llamando hace casi tres meses. Hoy tengo un día terrible, imposible, además es el cumpleaños de mi marido, y estoy acá”, cerró Amalia.

