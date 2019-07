Cinco chicos perdieron la vida al incendiarse la precaria casa en la que habitaban en la localidad bonaerense de Pilar.

El siniestro tuvo lugar cerca de las 5 de la mañana del domingo en la esquina de Perón y Los Ombúes, donde una estufa que calefaccionaba el ambiente tuvo una falla eléctrica. El artefacto estaba ubicado cerca de la cama de los chicos, que habían quedado solos ya que sus padres se habían ido a un cumpleaños. Las víctimas fatales, cuatro niñas y un niño, tenían entre 4 y 15 años y formaban parte de dos grupos de hermanos.

La abuela de los chicos aseguró a Todo Noticias que la tragedia se pudo haber evitado si los bomberos llegaban a tiempo. "El cuartel de Totuguitas queda a 7 cuadras, nos dijeron que no podían venir porque no era de su partido", denunció angustiada. "Los chicos podrían haberse salvado si hubiesen llegado a tiempo, ya que me dijeron que tardaron una hora. Encima las autobombas no tenían agua", afirmó.

Agregó que los vecinos fueron quienes trataron de salvar a los menores. "Todos vinieron con baldes de agua para intentar apagar el fuego. Uno de los vecinos intentó rescatar a los chicos por el techo y se resbaló", contó.