¿Un maquinista frenó un tren para bajarse a robar elementos de valor que había en un auto parado en medio del campo? Aunque suena extraño e insólito, ésta es la hipótesis que investiga la Justicia de Villa Amelia, luego de que la víctima, un vecino del lugar, radicara una denuncia en ese sentido.

Adrián Porfiri es un habitante de la vecina Villa Amelia, una localidad ubicada a 25 kilómetros de Rosario. Hermano del jefe comunal Gerardo Porfiri, fue protagonista de una extraña historia. Según contó, le robaron pertenencias de su coche en medio de un campo sin acceso público. Sin embargo, eso no es todo: cree con firmeza que el autor del hecho es un maquinista de un tren que detuvo el convoy para bajarse y cometer la sustracción. Y como si fuera poco, la víctima fue testigo del momento.

En diálogo con A Diario (Radio 2), Porfiri brindó detalles de la curiosa historia, “lo que nadie espera”, señaló en un principio. De acuerdo a lo que contó, ayer estaba buscando una mascota perdida junto a su perro en medio de un campo que es propiedad de su hermano, que carece de acceso público pero tiene acceso a un paso nivel.

Decidió parar la marcha, estacionar su auto y bajarse para caminar por las inmediaciones con el objetivo de dar con el animal. Fue entonces que se le acercó un vecino en camioneta y se quedaron charlando. “Por la altura del maíz no podía ver el auto pero sí vimos que paró el tren y nos pareció raro. Fueron unos cuatro minutos y el tren volvió a arrancar. Después seguí buscando a mi mascota, caminé unos 400 metros y cuando llego a la punta pude ver desde ahí al auto y noté que tenía los espejos cerrados, eso sucede cuando el auto se cierra. Yo lo había dejado con las llaves puestas”, detalló.

Adrián regresó al auto y pudo darse cuenta que no estaba la llave por lo que tuvo que pedir por teléfono que le trajeran una copia. Una vez que logró abrir el vehículo descubrió que le faltaban varios elementos que guardaba tanto en el interior de la unidad como así también, herramientas que llevaba en el baúl. “Nadie puede haber llegado hasta ahí, no tiene acceso a nadie. Yo no lo vi bajar (al maquinista) pero yo estaba viendo todo”, advirtió en relación al momento en que el tren paró en medio de la vía al lado del automóvil.

Tras descubrir el robo, radicó una denuncia sobre el robo y espera que la empresa de transporte aporte datos de ubicación del convoy a la hora y día del robo para dar con el responsable.