La concejala Renata Ghilotti, integrante del directorio del Ente de la Movilidad, se enteró por los medios de comunicación del porcentaje de aumento del boleto de colectivos. Se mostró molesta y afirmó que en lo que va del año no se presentó ningún estudio de costos, por lo que se incumplió con una ordenanza municipal. Adelantó que se abstendrá de votar ante la posibilidad de subir la tarifa del transporte urbano de pasajeros.

En diálogo con la prensa, Ghilotti se refirió al valor del boleto que arrojaría el estudio de costos, alrededor de 35 pesos, según publicó La Capital. "En 2019 no tuvimos otro estudio de costos. No podemos aprobar en minutos algo que no analizamos. Si el número es de 35 pesos, no me lo acercaron, es una falta de respeto. No vamos a ser garantes de que no se haya cumplido con la ordenanza. Cada vez que fui citada vine, no falté a reuniones de directorio. Si hoy ya tienen los números deberíamos trabajar hoy. El aumento después es decisión de la intendenta", expresó.

La edila manifestó que se enteró del supuesto número del análisis de costos por "la tapa del diario". "Habíamos coordinado una reunión técnica para mirar los números, algo que reclamamos hace tiempo. Como parte del Ente no tengo números. Adelanto que me voy a abstener del estudio (de costos) que me presenten porque no tengo tiempo para analizar", agregó.

"Teníamos reunión este viernes. Solicité la información antes para analizarla. Desde enero empezó a funcionar un nuevo sistema de transporte, el esquema de subsidios se modificó. En diciembre dimos la posibilidad de disponer de fondos por 180 millones de pesos para el transporte. En ese marco se discutió la sexta cuota de la patente para el fondo compensador y el aumento del Drei a los bancos", concluyó.