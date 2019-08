Veronica, una vecina del norte platense del barrio Villa Eliza, sufrió dos asaltos en tan solo 15 días y luego del último robo ocurrido este domingo, decidió descargarse a través de un texto en la cual les habla de forma directa a los ladrones y hasta los invita a matear.

La víctima expresó: "Vi las rejas que había puesto porque 15 días atrás habían entrado a robar, la puerta forzada y se me caían las lágrimas. La canción de mi hija me motivó a escribir". Y agregó que dio a conocer su caso de esta forma tan singular: "Ese odio no tiene sentido y no voy a solucionar nada, me dije. Que aprendan, sé que la vida de ellos debe ser una mierda".

"Lo que me puso en duda fue si perdonarlos o no por el temblequeo intenso de las piernas de mi hija... apenas llegamos y vimos la 'escena'. ¿Y saben qué? ¡Los perdono! Porque hoy a la mañana se levantó cantando una canción de una serie que miraba, que dice algo así como: 'sé que no existe el miedo, si no dejo de intentar'", continuó Verónica en su carta haciendo referencia al tema 'Alas', de Soy Luna, una famosa serie para chicos creada por Disney. Fue esa canción la que la motivó a tomar esa postura hacia los "chorros", publicó Crónica.com.ar.

Al principio, la carta solo la había compartido en un grupo de WhatsApp familiar, pero finalmente decidió publicarla en Facebook, en donde al poco tiempo se volvió viral. "Fui ese día a la comisaría a hacer la denuncia, se acercaron varios policías, dijeron que me habían buscado toda la mañana porque querían saber de mí", contó.

En ese contexto, los uniformados le prometieron que ya tenían vistos a los sospechosos y que "ya los van a agarrar". La mujer remarcó la importancia de hacer la denuncia en la sede policial para que los hechos se puedan resolver y pidió que la gente no se quede callada frente a este tipo de situaciones.

La carta completa

Queridos pibes chorros:

Les pido disculpas, pero ya no voy a poder comprar otra tele porque llegué al límite de cuotas permitidas. Por eso ni se gasten en forzar puertas y ventanas… que ya no hay más nada.

Igual, les agradezco porque tengo un par de libros que me esperan para leer.

Lo que me puso en duda fue si perdonarlos o no por el temblequeo intenso de las piernas de mi hija… apenas llegamos y vimos la "escena". ¿Y saben qué? ¡Los perdono! Porque hoy a la mañana se levantó cantando una canción de una serie que miraba… que dice algo así como: "…sé que no existe el miedo si no dejo de intentar…". ¿Será su inconsciente que estuvo trabajando toda la noche? No sé, pero comprendí que ella entendió todo.

Y bueno, para terminar, les dejo una frase de una peli relinda que quisiera que tengan presente y que la usen en momentos de tristeza, cuando se sientan desahuciados como ahora yo: "La vida a veces duele, a veces cansa, a vece hiere. Ésta no es perfecta, no es coherente, no es fácil, no es eterna, pero a pesar de todo, ¡LA VIDA ES BELLA!".

PD: Algún día también pasen a tomar unos mates, total ya saben cuándo no estoy y conocen mi casa mejor que yo.