Eilyn Margarita Cruz Rojas es la abogada de Thelma Fardín en Nicaragua. Este jueves acompañó a la actriz en la conferencia de prensa donde se refirió al pedido de detención y ahora habló con Radio 2 para dar más detalles de la situación del ex protagonista de Patito feo. Si un tribunal lo encuentra culpable de violación, podría pasar 15 años en prisión.

En contacto con el programa A diario, Cruz Rojas explicó que, formalizada la acusación y el pedido de detención internacional, queda esperar la actuación de Interpol y del gobierno de Brasil que llegado el caso –si Darthés no se somete por su propia voluntad a la Justicia nicaraguense– deberá decidir y argumentar si lo extraditan o no.

En el mientras tanto, la situación del actor no es para nada cómoda, porque no puede salir de Brasil por ningún motivo, so pena de quedar automáticamente detenido.

De otra parte, la abogada aclaró que Nicaragua no contempla realizar el juicio sin el acusado y precisó que en caso que la Justicia de su país lo encuentre culpable, la pena máxima es de 15 años porque se trata de un delito grave. Para empezar, se trató de un abuso de un adulto hacia una menor de edad. Pero, además, existió una confianza asociada al vínculo laboral y, a su vez, hubo una relación asimétrica por la diferencia de poder y de rango etario.

Además, confirmó la solvencia de las pruebas en contra de Darthés, la de mayor peso es la prueba pericial psiquiátrica a la propia Thelma Fardín.

“Dentro de la medicina forense, es uno de los mayores elementos de prueba, sobre todo en situaciones traumáticas de violencia sexual porque eso deja una marca para el resto de la vida”, destacó y advirtió: “El tiempo transcurrido no significa que la persona esté mintiendo”.

Fardín hizo pública la denuncia penal por violación contra Darthés en diciembre de 2018, pero el episodio ocurrió cuando ella tenía 16 años en un hotel en Nicaragua, en el último día de la gira latinoamericana de la serie Patito feo.

Al querer entrar a su cuarto de hotel, Thelma se dio cuenta de que su tarjeta “estaba desmagnetizada”. “Yo venía de la pileta y estaba con un shorcito básico, un vestidito arriba y la toalla. Él me dijo: «No podés bajar a la recepción. ¿Por qué no llamás desde mi habitación y que te suban una tarjeta?». Yo estoy haciendo esa llamada y me empieza a besar el cuello desde atrás. Me quedé completamente paralizada. Incluso hoy si estoy haciendo una llamada y me empiezan a hacer eso me parece desubicado. En ese momento me desconcertó por completo. Él me agarra la mano, me da vuelta, me hace que lo toque, me muestra que estaba erecto y me dice: «Mira cómo me ponés»”, contó la joven actriz.