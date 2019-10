La defensa del empresario Gabriel Strumia y su mujer, Roxana Michl, absueltos en primera instancia por la desaparición y muerte de Paula Perassi y cuya situación revisa la Cámara a pedido de la Fiscalía y la querella, planteó justamente al Tribunal que debe definir si confirma o revoca aquélla resolución de mayo, la posible comisión del delito de falso testimonio del viudo de la víctima, Rodolfo Ortíz de Elguea, durante el juicio.

Según informó el programa A diario (Radio 2), el escrito, formulado por los abogados Fernando y Narela Sirio, ingresó este martes a la Cámara de Apelaciones. Fue tras el debate de la semana pasada en los Tribunales Provinciales y mientras el Tribunal compuesto por Gustavo Salvador, Carolina Hernández y Javier Beltramone evalúa su resolución.



Apunta al viudo de Paula y es parte de la estrategia que exhibieron en los últimos meses: insistir con que nunca hubo una investigación sobre quien convivía con ella.



Argumentos



"En momento de realizarse las réplicas, la Fiscalía, circunstancia que nunca había sido planteada, replicó a la defensa de Strumia y Michl sosteniendo que no había posibilidad de que Paula Perassi haya salido de su domicilio después de las 22 hs., dado que el ingreso registrado a su computadora al perfil de Facebook perteneciente a Gabriel Strumia a las 22 hs. del día 18 de septiembre de 2011 había sido realizado por su pareja, Rodolfo Ortíz de Elguea", comienzan los defensores.



Luego, amplían: "De ser cierta la afirmación entonces claramente Rodolfo Ortiz de Elguea, quien fue interrogado exhaustivamente en oportunidad de su declaración testimonial en Juicio, mintió al decir que esa noche él bañó a los chicos, preparó la cena, lavó los platos, llevó a Lucas a su dormitorio, y se fue a dormir con Agustín, no habiendo ingresado en ningún momento a la computadora".



Para Sirio, "resulta de una trascendencia inusitada la afirmación de la Fiscalía" dado que, "si fuera receptada su afirmación, en relación a que Ortíz de Elguea fue la persona que ingresó a las 22 horas del día 18 de septiembre de 2011 al perfil de Facebook de Gabriel Strumia, y no Paula Perassi, evidencia la falsedad de los dichos del mismo porque ocultó dicha información tan trascendental al momento de declarar, a pesar que se le preguntó específicamente sobre sus actos realizados esa noche, y además evidencia que no solamente había tomado conocimiento de la infidelidad de su pareja sino que también sabía quién era su amante, circunstancia que ocultó a Alberto Perassi y a su familia".



"Salvo que la afirmación de la Fiscalía haya sido solamente un artilugio falseando los hechos de la realidad y quien haya ingresado en ese horario fue Paula Perassi", observan.



A investigar

En esos términos la defensa pidió que, "más allá del planteo de las partes", se tenga presente el planteo "a los fines de considerar la posible comisión de un hecho ilícito, en el caso concreto la comisión del delito de falso testimonio en oportunidad de su declaración a partir de los nuevos argumentos del Ministerio de la Acusación vertidos en oportunidad de la Audiencia del día viernes 11 de octubre del presente año".