La actriz Thelma Fardin se refirió este miércoles a la órden de detención de un juzgado de Managua contra Juan Darthés por el delito de violación.

“Estoy emocionada. Me acabo de dar cuenta cuánto me pesaba esta mochila sobre mi espalda. Aunque continuaba con mi vida, estar esperando novedades de una justicia con tiempos lentos no hacen bien”, dijo la actriz argentina y denunciante de Darthes en diálogo con la periodista Luciana Peker en el sitio Infobae.

Además agradeció al movimiento de mujeres: “Tenemos que construir de otras maneras, pero hoy estamos un poco más cerca de la justicia. Y para aquellos que nos pidieron que esperemos los tiempos de la Justicia esta es una respuesta”.

“Yo soy una afortunada en un sistema en el que las cosas no funcionan así. Son muy pocas las causas que son elevadas a juicio con una acusación formal. Más allá de mi caso particular voy a seguir trabajando para que sea el sistema el que se modifique”, añadió Fardín.

Además, Thelma publicó un hilo de tuits con el comunicado que escribieron sus abogadas, Sabrina Cartabia y Eilyn Cruz Rojas:

La justicia nicaragüense avanzó en la persecución penal contra Juan Darthes por el delito de violación



Hoy estamos más cerca de la justicia. En la investigación que se llevó a cabo a partir de la denuncia de Thelma Fardín se concluyó que, aunque hubieran — Thelma Fardin (@soythelmafardin) October 16, 2019

Por su parte, el colectivo Actrices Argentinas se expresó a través de Instagram. “Fue violación”, “No nos callamos más” y “Mirá cómo nos ponemos” fueron las tres imágenes que compartieron, donde informaron acerca del caso.

Darthés está radicado en Brasil y no hay acuerdos de extradición entre el país sudamericano y Nicaragua.

La denuncia de Fardin fue presentada en la Fiscalía nicaragüense el 4 de diciembre de 2018 y en ella la actriz declara que fue violada por Darthés en 2009, cuando ella tenía 16 años de edad, él 45 y ambos formaban parte del elenco de la serie de televisión Patito Feo y se encontraban de gira por Nicaragua.