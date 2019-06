El técnico informático Diego Lagomarsino, investigado por el fallecimiento de Alberto Nisman, sugirió este jueves que las últimas noticias sobre la investigación de la muerte del fiscal estarían vinculadas a la crisis económica que atraviesa el país. "Aparece el pan a 100 pesos y revive Nisman. Ya es muy burdo", dijo.

En una entrevista brindada al programa radial FutuRock, Lagomarsino se refirió a la publicación de una noticia donde se indicaba la cantidad de llamados entre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner con Sergio Berni, por entonces Secretario de Seguridad. "Tengo los huevos al plato. Lo de Berni no suma nada. Declaró en febrero de 2015 y dice que habló con Cristina. Es lógico que el secretario de Seguridad hable con la presidenta por una situación así. Lo ilógico sería que no hable o que hable antes", agregó.

"Al principio no lo creía, pero ayer aparece el pan a 100 pesos y revive Nisman. Ya es muy burdo", expresó al sugerir una supuesta vinculación entre la crisis económica con la nueva información de la causa Nisman.

El técnico informático contó que, por la investigación del fallecimiento del fiscal, "sigue con tobillera" electrónica, con la restricción de no poder moverse a más de 100 kilómetros de su casa ni estar fuera de su domicilio por más de 24 horas.