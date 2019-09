Un joven fue apaleado en la cara por parte de personas que le robaron su bicicleta en la zona oeste de Rosario. El golpe le produjo fracturas en el maxilar y deberá ser operado. Puso énfasis en el grado de violencia que usaron los ladrones a pesar de que no se resistió.

Pablo no puede ingerir alimentos en los próximos 45 días. Su madíbula y maxilar presenta múltiples fracturas a raíz de un golpe que le dieron. De acuerdo al relato que brindó en De 12 a 14 (El Tres), estaba andando en bicicleta cuando en inmediaciones de Santa Fe y Felipe Moré se le cruzó un grupo de personas que con un objeto le pegaron en la cara. “Fue sin mediar palabras, quedé estampado en el piso y también me golpee la cadera”, señaló.

El joven, quien también sufrió un hematoma en uno de sus ojos, contó que mientras estaba caído, uno de los ladrones hizo ademán de sacar un arma. Fue cuando instintivamente, salió corriendo y logró alejarse de sus agresores.

Tras el hecho, fue a atenderse a la guardia de un sanatorio privado y radicó la denuncia policial en la seccional 12ª. “La Policía me insistió en que me hiciera más estudios médicos y bueno, me detectaron múltiples fracturas en el maxilar”, precisó.

“Recurrieron a la violencia extrema”, se lamentó. “Algún día van a matar a alguien, te queda la sensación de que puede pasar otra vez en cualquier momento, siento una gran indignación”, culminó.