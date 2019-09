Letizia Lorenzo es una jueza neuquina que defiende el lenguaje inclusivo en sus sentencias. La magistrada evita emplear el genérico masculino y lo sustituye por la letra "e".

"Cuando usamos latinazgos es cuando hacemos poco comprensibles nuestras resoluciones", observó Lorenzo en una entrevista para el portal Rionegro.com.ar.

“«Les» me parece maravilloso, porque de alguna manera economizás, en estos términos, de que no tenes que estar escribiendo las juezas y los jueces, sino que pones «les jueces» y estás abarcando a todos. Por otro lado me parece que las palabras significan el mundo, entonces en la medida en que nosotros usamos lenguaje inclusivo estamos hablando de todos, todas y todes. En las sentencias judiciales también hay que considerar que en general una no está hablando de toda la población, sino que estas hablando de un conflicto específico, pero muchas veces hay que referirse a conjuntos mayores y ahí creo que el lenguaje inclusivo para nosotros es una obligación”, sostuvo.

Y agregó: “El hacer comprensible las resoluciones para mí no tiene que ver con estructurar de una forma la comunicación y el lenguaje, sino que tiene que ver con pensar a quién le estás comunicando y estructurar la resolución en función a todas las herramientas que tenés disponibles. Porque no nos podemos olvidar de que la sentencia es un acto público. Es el único acto público y controlable que tenemos los jueces”.