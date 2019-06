La secretaria de Energía, Verónica Geese, sostuvo que el apagón del domingo que afectó a todo el país –con excepción de Tierra del Fuego– y a Uruguay, fue resultado de la “impericia” del propio gobierno nacional y que incluso se advirtió en el pasado que podía ocurrir.

En contacto con Radiópolis (Radio 2), Geese confirmó que el domingo hubo fallas en las líneas de Yacyretá y Salto Grande que son normales pero provocaron el apagón masivo porque no se supo balancear el sistema. En tal sentido, desechó la hipótesis del boicot y aludió a una “impericia” del gobierno nacional.

"Hubo fallas en dos líneas que salen de Yacyretá y Salto Grande, son normales, pero el sistema debería poder levantarse solo. En este caso no sucedió porque, según entendemos, han estado comprando mucha energía a Brasil y entrando toda la energía justamente por esas dos líneas. Dentro de Argentina los sistemas de generación estaban casi todos apagados y no pudieron alimentar por otro lado el sistema”, dijo la funcionaria y agregó: “A veces pasan estas cosas cuando no se sabe lo que se está haciendo”.

Geese señaló además que tanto la Empresa Provincial de la Energía (EPE) como otras distribuidoras advirtieron este posible escenario durante las reunones habituales con Camesa.

Por otro lado, criticó la falta de información el día del corte de luz: “No hubo ni una sola comunicación ni oficial ni extra oficial y eso es muy raro. Cincuenta millones de personas sin luz y nosotros con elecciones y nadie salió a dar la cara”.