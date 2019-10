Por primera vez una joven trans integra una lista para conducir un centro de estudiantes. La candidata es Rubí del Mar, estudiante de Locución, quien busca convertirse en presidenta del organismo del Instituto Superior de Educación Técnica N°18 (Iset) de la mano de la agrupación GED (Guillermo Estévez Boero) que forma parte del Movimiento Nacional Reformista (MNR). Las elecciones se realizan este 23 y 24 de octubre.

“El año pasado me sumé a la militancia por las políticas públicas y gané la Secretaría de la Mujer y Género lo primero que hice fue cambiarle el nombre por Secretaría de Géneros. Trabajamos todo el año en un protocolo contra todo tipo de violencias que va poder implementarse el año que viene con un abogado, docentes y un psicólogo del instituto”, comentó a Rosario3 sobre sus primeros pasos en la vida política estudiantil.

“Formar parte de estos espacios de la educación es sumamente gratificante y emocionante. Es un pañuelo que decidí levantar y me propuse enaltecer”, señaló la mujer de 31 años, que optó educar su voz para luchar por los derechos de su comunidad. “A nosotros como trans no nos dejaron estudiar, este es un espacio creado para un público general y cuando entendí que soy parte, me pregunté por qué no ocupar una banca y hacer algo, aportando un poco, aprendiendo también”, agregó.

Luego, repasó los puntos principales de la propuesta que lleva a las urnas. “Lo más fuerte es el compromiso con el cuerpo de estudiantes de renovar los planes de estudio que son de los noventa, es una necesidad real que nos han acercado los estudiantes. Incluso –advirtió–conseguí el aval institucional para tratarlo en el Ministerio de Trabajo”, comenzó. Otros de los cambios que quiere promover es “poder aggiornarnos a las nuevas tecnologías porque el instituto quedó algo retrasado”.

“Otra propuesta es hacer del instituto un lugar sustentable con conciencia ambiental”, mencionó y explicó: “Tenemos 6 carreras con mucho manejo de papel y tenemos un bar que generan desechos reciclables y es por eso que empezamos a separar residuos”. Rubí sueña con un cambio radical en ese aspecto: “Queremos generar conciencia medio ambiental, que los estudiantes que ingresen sepan que lo hacen a una institución que apuesta al reciclaje”, dijo. “Trabajaremos por supuesto, cuestiones de género y diversidad y empezamos por la conformación de la lista con representantes de identidades no binarias y distintas orientaciones e identidades de género”, añadió.

“Yo soy la primera mujer trans en estrenar esta oportunidad y quiero ganar”, sostuvo. “Vamos a impulsar políticas pensadas desde la comunidad trans que nunca ha sido tenido en cuenta. Nosotras en cambio, hemos apoyado todas las causas por eso sabemos lo que es la exclusión”, apuntó pero remarcó su convencimiento de la necesidad de “construir desde las diferencias y no seguir señalándolas desde veredas enfrentadas porque en el medio hay una calle donde pasa gente”.