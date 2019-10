Nacho Piccone es oriundo de Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires y desde hacía tres años estaba programando un viaje en moto a Ecuador. Con su BMW lista, el primero de mayo de este 2019 logró comenzar su travesía pero desde hace 60 días todo cambió cuando quedó "varado" en Perú donde le retuvieron la moto. Vive en un camping desde entonces y mediante videos en sus redes sociales cuenta su día a día a la espera de que alguien le de una solución.

Diario de viaje

El 4 de mayo junto a una serie de fotos y el tan ansiado viaje en marcha, Nacho escribió: "Y acá estoy!!! Durmiendo en un hangar en Gral Villegas me desperté en medio de la noche, desvelado...después de un día muy largo y completo, repleto de trabajo, de sentimientos y de satisfacciones..., hice muchos kilómetros y estuve con mucha gente linda que me brindo lo mejor que las personas te pueden dar... ESTOY MUYYY FELIZ!!!!!"

Al día siguiente, ya en Río Tercero, Córdoba, en sus fotos se reflejaba la felicidad de un sueño que comenzaba a tomar forma.

El 11 de mayo siguió contando parte de su aventura en dos ruedas: "Hola amiguitos!!! después de una tirada que comenzó a las 9:30 y terminó a las 22 aproximadamente llegué a Tafi del Valle!!!! TUCUMAN!!!! día largo pero productivo pasando por Santiago del Estero y cortando clavos por falta de combustible, pero ya llegué... gracias Córdoba por tu gente y tus caminos!!! Te deje con nostalgia y ganas de volver".

El 1º de julio mediante mostró a sus seguidores entre los que se encuentran familia y amigos, el lugar donde pasaría algunos días. Pero esos días se convirtieron en meses.

"De rehén en Perú"

Lejos de la alegría de los primeros meses, algo pasó y desde septiembre sus publicaciones cambiaron y comenzó a contar otra historia. A través de Facebook escribió: "De rehén en Perú. El sistema me tiene de rehén. No cometí ningún delito, no causé ningún problema ni me secuestro nadie...solo elegí una ruta poco transitada y con puestos de control habilitados precariamente. El sistema no me deja ir...La historia comienza en el último pueblo del noreste del Titicaca en Bolivia", expresó en parte de su posteo.

Siguió su relato contando que algo se estaba haciendo mal en el lugar: "¿Y el puesto de control y los carteles de bienvenido a Perú? Nada... hasta ahí pensé que todavía seguía en Bolivia. No había nadie alrededor...encuentro la oficina había 2 personas que me informan que tenía que volver a Costa, el pueblo donde vi la escuela, resulto era la oficina de aduana de Bolivia, volví y estaba cerrado, pregunte en frente que había un señor y me dijo que le tirara una piedra arriba del techo que seguro estaba durmiendo, me preguntó si estaba saliendo y le dije que sí y me dijo que tenía que hacer el trámite con él que era de migraciones; yo sorprendido entre a una casita de adobe de 3x3 y el señor que se estaba yendo en su bicicleta a almorzar y dormir su siesta me atendió muy amablemente y yo...a esperar que abriera el puesto de control... Realice la salida de Bolivia y me fui otra vez por ese camino destruído hasta ese pueblito, Titali se llama...".

El distrito peruano de Tilali es uno de los 4 distritos que conforman la provincia de Moho, ubicada en el departamento de Puno en el sudeste del Perú.

El 28 de septiembre, Nacho siguió contando su odisea y ya llevaba más de un mes en el país andino: "Demorado en Perú. Ya 50 días y sumando....Segundo video donde resumo lo que paso... el video fue grabado el 2 de septiembre en la aduana de Tumbes frontera con Ecuador donde se encuentra el #cebaf que es el puesto de control fronterizo de migraciones y del #sunat. Mirenlo, compartan, opinen, que se haga viral. #sunatoficial #consuladoargentino", pidió el argentino.

Su reclamo lo comenzó a viralizar por cada red social que podía, incluso con algunos videos en Youtube:

En otro que tituló: "Sunat Perú... devolveme la moto, gracias!!!" refuerza su pedido pata lograr que le devuelvan la moto y seguir viaje.

A dos meses de estar "atrapado" en un sistema que lo dejó en un limbo, en su canal de video el 9 de octubre subió más detalles de esta odisea que aun no logra llegar a una solución.

"Siguen las incongruencias, increíble lo que están diciendo. Un ejemplo... Que yo pasé por un lugar que no está habilitado... (está habilitado desde 2017) y que entonces yo pasé como contrabando y pusieron el ejemplo de los venezolanos que pasan ilegal...,ojo, esto es una conversación que tuvieron 2 personas importantes que evidentemente no están muy al tanto, ahora voy a subir mi reclamo completo para que vean la situación actual", expresó también en Facebook y adjuntó el reclamo por escrito.

"Me va cambiando el juego constantemente, cuando terminó de leerme todas las leyes y hacer el reclamo, me encuentro con que tengo que empezar a contar a muchas personas la misma historia o armar una red de contactos que ya ni se por donde va cada uno, es una locura esto... ahora tengo que firmar estrategias para que estos contactos encuentren la persona que esta frenando todo...la verdad que estoy un poco sorprendido de como se manejan las cosas acá pero bueno vengo acostumbrándome para poder actuar en función a eso, yo creo que va a salir en menos de 1 mes, pero bueno ese del botón sabe cuando lo va a apretar y yo no...." respondió en una de sus publicaciones a sus seguidores.

Lo cierto es que hasta el momento, Nacho sigue en el limbo de trámites que frenaron su aventura desde hace 60 días y sigue a la espera de que le devuelvan la moto para poder seguir un viaje que pasó de travesía a odisea.