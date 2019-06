La actriz Romina Gaetani también acusó a Juan Darthés de acoso sexual y su testimonio se suma así al de otras colegas que apuntaron contra el actor como Anita Co, Calu Rivero y Thelma Fardín que este domingo se presenta en la Feria Internacional del Libro de Rosario.

"Conmigo se pasó de la raya", aseguró Gaetani que compartió pantalla con Darthés en dos tiras: Soy gitano, en 2003; y Simona, el año pasado. Fue durante una entrevista para el programa Los ángeles de la mañana, que conduce Ángel de Brito y se emite por El Tres.

Destacó que la pasó mal en ambos momentos y que recién ahora se animó a hablar. “No tuve una buena experiencia con él. Soy una mujer más que pasó un mal momento con Juan en Soy gitano", dijo Gaetani con la voz quebrada y agregó que en Simona también atravesó momentos difíciles y que incluso los habló con una de las productoras.

Gaetani además tildó de “psicópata" a Darthés al considerar: "Si a una persona psicópata le decís «algo me dolió o algo me molestó», primero te va a decir «Yo nunca te lo hice»; y después te dice «Es mentira, sos una loquita». Si yo tengo una compañera que dice «No la pasé bien», tengo que apoyarla. Acá no hay una grieta: acá hay mujeres que nos estamos deconstruyendo".