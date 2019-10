Un enorme agujero se abrió en plena ruta provincial 7 en Neuquén y se tragó a un auto Volkswagen Gol que iba pasando. Ocurrió este mediodía en la zona de acceso a la Autovía Norte.

Según informó el diario La Mañana de Neuquén, en el interior del vehículo viajaban dos hombres quienes afortunadamente no sufrieron heridas.

“Veníamos por la ruta y de repente desaparecimos, nos tragó el asfalto. Estábamos bajo tierra y detrás nuestro venía un camión que, si no podía frenar, ahora no la contábamos”, contó el conductor Guillermo Montegia.

Montegia (50) estaba con su compañero de trabajo y se dirigían a su casa en Cipolletti. La puerta del conductor quedó trabada por la tierra por lo que ambos ocupantes debieron salir por la puerta del acompañante.

El primero en asistirlos fue el camionero que venía detrás, quien logró frenar a tiempo y evitó así un accidente mayor. Momento después, llegó la Policía y personal de la SIEN (Sistema de emergencias de Neuquén) constató el estado de salud de los dos hombres.

Posteriormente, bomberos y policías hicieron los primeros peritajes y cortaron el tránsito de la ruta. En tanto, el comisario Sergio Aravena dijo que estaban investigando las causas del desplome.

“Estamos trabajando con Policía de Bomberos, Defensa Civil y preventivamente cortamos el tránsito para que no circulen camiones ni vehículos sobre la ruta 7 para evitar que pueda ceder el terreno hasta que no lo examinen los peritos no lo vamos habilitar”, indicó Aravena.