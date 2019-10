Therese Merkel, una joven de Wisconsin, Estados Unidos, se disfrazó de arbusto para poder presenciar y retratar a escondidas el compromiso entre su hermana mayor Rachel y su prometido. La idea funcionó a la perfección.

Quien ideó todo fue el joven novio, luego se lo contó a su cuñada y ya con la chica como "cómplice", comenzaron a planear cómo harían para registrar el momento en que él hiciera el pedido de matrimonio.

Según publicó ActualidadRT, Rachel respondió que estaba dispuesta a casarse con el joven y se sorprendió mucho cuando su hermana salió corriendo con el disfraz afirmando: "¡Ella dijo que sí!".