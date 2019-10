Este miércoles 2 de octubre no habrá recolección de residuos por conmemorarse el Día del Recolector de Residuos en la ciudad. En este sentido, se solicita a los vecinos no sacar los residuos durante dicha jornada. Las tareas se normalizarán el jueves 3.



Desde la Municipalidad de Rosario se solicita a los vecinos no sacar residuos domiciliarios durante el miércoles 2 de octubre, ya que el servicio de recolección y barrido se verá resentido por conmemorarse el “Día municipal del recolector de residuos de la ciudad de Rosario”, de acuerdo a la ordenanza N°9634/2016.

El servicio se regularizará el jueves 3, con trabajos de recolección e higiene urbana intensivos en toda la ciudad.

A través de la Dirección General de Higiene Urbana, se solicitó a los vecinos no disponer los residuos durante toda la jornada, a los fines de mantener la limpieza en la ciudad. Asimismo, al día siguiente se irán regularizando los servicios de recolección y barrido.



Por cualquier consulta, los vecinos pueden comunicarse con la propia Dirección al 0800-444-3265.