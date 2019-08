Dos taxis chocaron este martes en la esquina de Riobamba y Alem y uno de los vehículos volcó. El conductor que se llevó la peor parte del siniestro vial fue precisamente quien obvió un cartel de “Pare”, lo que fue recriminado por sus pares.

Según informó el periodista Juan Pedro Aleart (De 12 a 14, El Tres), el chofer del vehículo de alquiler que circulaba por Riobamba no se detuvo ante la señal de tránsito y fue impactado por otro que venía por Alem. El golpe hizo perder la estabilidad del primer auto.

“Cruzó mal el taxi y pasó lo que ven ahí (por el vehículo que volcó y quedó destrozado), pero estamos bien todos, solo hubo daños materiales”, contó el conductor del taxi que transitaba por Alem.

“Este muchacho pasó como vino sin importarle nada y no frenó. Lo toqué y lo hice dar vuelta”, agregó el joven chofer. Dijo que venía con un pasajero: “Una señora que estaba tranquila y no tenía nada, se quiso tomar un taxi y se fue”.

Por otro lado, el taxista afirmó que su colega “no me dijo mucho, no se quería hacer cargo y nos echaba la culpa”. Un tercer trabajador del volante “se bajó y le dijo de todo porque hay calles que las tenés que respetar, tenés que frenar, no podés pasar a las 12 del mediodía así; raro que siendo taxista que no sepa eso, y se lo recriminó”.

Su auto tenía golpes en el paragolpe y el radio pero “no se rompió mucho”, agregó.