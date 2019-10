Este jueves por la mañana, Thelma Fardín dio una conferencia de prensa junto con el colectivo de Actrices Argentinas luego de que se conociera la orden de detención a Juan Darthés, acusado de haberla violado durante una gira de Patito Feo en Nicaragua.

"Hoy estamos más cerca de la Justicia", comenzó a leer Thelma este jueves por la mañana en el teatro El Picadero de Buenos Aires, donde dio cita a la prensa.

“Se concluyó que existe prueba contundente para acusar a Juan Rafael Pacífico Dabul por violación agravada”, confirmó la actriz, acompañada de muchas otras colegas y de su abogada Sabrina Cartabia. "Pudimos hacer de un hecho traumático, un hecho político", destacó.

"Este es un caso excepcional. Las cifras dan cuenta de una realidad donde abunda la impunidad. El 97% de las denuncias por violación no prosperan, y solo el 1% obtiene condena", continuó y llamó la atención: "Nos adoctrinan con el miedo. Romper el silencio tiene costos caros para quienes denunciamos. Aún cuando nos sentamos y damos todo lo que se nos exige. Somos juzgadas y re victimizadas. El problema es sistémico".

Thelma además agradeció la “valentía y resistencia” de Calu Rivero, Anita Co y Natalia Juncos que también acusaron públicamente a Darthés pero cuyos causas no prosperaron en la Justicia: "Que haya tantos casos sin sentencia no significa que las denuncias sean falsas".