El periodista Miguel Ángel “Tití” Fernández se mostró “feliz” tras el fallo que declaró inconstitucional la reducción de indemnizaciones por accidentes de trabajo. A fines de septiembre, el presidente Mauricio Macri lanzó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que bajaba el monto de los resarcimientos de las Aseguradores de Riesgos del Trabajo (ART).

“Estoy muy feliz por este fallo porque puede beneficiar a mucha gente que la está pasando mal”, dijo Tití Fernández a El Destape Radio.

El periodista había reclamado a Experta ART SA y a Galeno ART una indemnización por las afecciones cardíacas que sufrió tras la muerte de su hija, mientras él trabajaba en la cobertura del Mundial de Brasil 2014. Y el juez Alejandro Segura le dio la razón y declaró inconstitucional el DNU de Macri.

Tití contó que “cuando iniciamos el juicio laboral porque me dí por despedido, mi abogado me dijo que también teníamos que apuntar a la ART”. Y siguió: “Yo me di por despedido de TyC Sports luego del escándalo de la FIFA. Torneos empezó como una familia pero luego fueron vendiendo partes y no sabés para quien trabajas”.

“Los periodistas somos laburantes, no somos los dueños de los medios; los que tienen suerte de cobrar, la vemos cuando nos pagan”, recalcó.

Y sobre el gobierno se despachó: “Privatizaron el fútbol para hacer 3.000 jardines de infantes, pero hicieron uno y no lo pudieron ni inaugurar”. “Sueño con un partido de despedida, porque a mí me sacaron por la ventana, me gustaría un River-Boca para despedirme, no fui a la comunión de mi hija porque tenía un Superclásico”.