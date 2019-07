Al menos 33 personas murieron en un incendio en un estudio de animación en Kioto, Japón, desatado por un hombre que irrumpió al grito de "¡Mueran!", esparció un líquido inflamable e inició el fuego con un encendedor.

Otras 36 personas resultaron heridas, algunas de las cuales estaban en condiciones críticas, informaron autoridades y testigos.



El presunto atacante, que resultó herido, fue detenido y trasladado a un hospital, informó la policía, sin identificarlo. El hombre tiene 41 años y no era empleado del estudio, se limitó a decir la Policía, que tampoco informó sobre sus posibles motivaciones.





La mayoría de las víctimas eran empleados Kyoto Animation, que hace producciones para cine y TV pero que es más conocida por sus exitosas series protagonizadas por estudiantes secundarios.



Algunas de las series son tan populares en Japón, que algunos de los lugares que aparecen en ellas se han convertido en sitios de peregrinaje para sus fans.



El incendio en la ciudad de Kioto se propagó a toda velocidad por el edificio de tres pisos luego de que el hombre roció el lugar con un líquido inflamable no identificado, dijeron la Prefectura de Policía de Kioto y oficiales del cuerpo de bomberos.



Medios japoneses informaron que el incendio al parecer se inició cerca de la puerta principal, lo que obligó a los empleados a buscar otras vías de escape.



Los bomberos encontraron 33 cuerpos, 20 de ellos en el tercer piso y algunos tirados en las escaleras que van a la azotea, dijo el oficial de bomberos Kazuhiro Hayashi.



Dos muertos fueron hallados en el primer piso y otros 11 en el segundo, agregó.



Hasta ahora, se trata del incendio más mortífero en Japón desde otro en 2001 que dejó 44 muertos en Tokio.



Una testigo contó que vio al sospechoso en momentos en que la policía se acercaba a él y que dijo a los oficiales que había rociado gasolina en el lugar y luego iniciado un incendio con un encendedor.



En declaraciones al canal de TV público NHK, la mujer dijo que el hombre tenía los brazos y piernas quemadas y que gritaba que algo le había sido "robado", al parecer por la compañía.



Otros sobrevivientes que vieron el ataque dijeron que el hombre no trabajaba ahí y que gritaba: "¡Mueran!, mientras echaba gasolina y comenzaba el incendio, informaron medios locales.



Imágenes de NHK mostraron varios cuchillos secuestrados por la policía de la escena del crimen, aunque no quedó claro si pertenecían al atacante.



El presunto ataque es uno de los actos criminales más mortíferos en décadas en Japón, donde los delitos violentos son muy raros.



NHK difundió imágenes en las que se ven las llamas saliendo por una de las ventanas y humo por otras más, mientras los bomberos intentan combatir el fuego en el edificio, de tres plantas.



La firma, con unos 160 empleados, fue creada en 1981 y produce películas de cine y programas de anime para la televisión.