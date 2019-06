"Un turista, un iPhone y una cuenta momentáneamente impaga en un bar de Rosario". Así comienza Danila su relato. La joven hospeda en su casa de Rosario a un amigo francés al que le tocó vivir una peculiar situación. Es por eso que desea que se conozca lo sucedido y logren encontrar un final feliz, haciendo que todo quede en una anécdota y no en un mal recuerdo. El joven se quedará en el país hasta el 12 de julio y necesita de la buena voluntad de todos. Los detalles de lo sucedido.

"El 22 de junio Jérémie, un turista francés, dejó su celular en un bar de la ciudad de Rosario. El motivo no fue un olvido, sino dejar constancia a la persona a cargo de las cuentas que iba a volver con efectivo, dado que no funcionó el posnet del bar". Sin embargo, las cosas se fueron complicando, comentó Danila, y "encontrar un cajero le llevó más vueltas de las que imaginaba. Al tratar de regresar a pagar, no pudo encontrar el camino correcto. Era un turista totalmente perdido en una ciudad desconocida", remarcó.

"Jérémie desearía recuperar su celular ya que allí se encuentran todas las fotos del viaje que viene realizando desde hace seis meses por Argentina. Tanto ansía recuperarlo que dejó de lado un par de vuelos dentro del país para alargar su estadía en Rosario con la esperanza de hallar su celular perdido. Varias personas lo hemos ayudado a rastrear la ciudad a pie y en auto, sin poder encontrar el bar", comentó.

Y aclaró que pese a que ese tipo de dispositivos tienen manera de ser rastreados, en este caso no se podría aplicar. "¿Por qué apelamos a las personas y no a la tecnología para buscar el iPhone perdido? El viaje de Jérémie incluía la desconexión con las redes. Su celular no tenía chip, ni sistema de rastreo, tampoco estaba sincronizado", detalló.

Datos a tener en cuenta

¿Qué características tiene el teléfono? Es un iPhone7

¿Qué día lo dejó en un bar? Sábado 22 de junio a la noche

¿Cómo puedo ayudar a buscarlo? Si estás en un bar de Rosario, quizás puedas preguntar si alguien dejó allí un iPhone y una cuenta momentáneamente impaga.

¿Con quién me puedo comunicar si encuentro el iPhone? Danila, 3415501191.