Una adolescente de 14 años de de Kazajistán murió tras explotar la batería de su teléfono mientras lo cargaba sobre su almohada durante la noche. Al parecer, la menor estaba escuchando música en el dispositivo y se quedó dormida.

De acuerdo a los primeros datos dados a conocer por los peritos, a la adolescente le estalló el teléfono celular mientras dormía. El dispositivo se estaba cargando, y mientras se cargaba ella escuchaba música. Se quedó dormida, se recalentó, y explotó. Precisaron que la batería del celular estaba explotada, justo al lado de la cabeza de la adolescente.

La víctima tenía heridas graves en la cabeza, provocadas por el celular. Sin embargo, hasta el momento no difundieron la marca del teléfono. Tampoco aclararon si el dispositivo estaba siendo cargado con un cargador original o uno alternativo.

No es la primera vez que un hecho de estas características ocurre. Especialistas advirtieron numerosas veces que cada teléfono celular debe ser cargado usando su cargador original. Y que, no obstante, no hay que perder de vista a los aparatos mientras están siendo cargados.

En Reino Unido se llevó a cabo un estudio hecho por “Electrical Safety First” según el cual del 64 por ciento de los cargadores genéricos de Apple el 58 falló al test de resistencia.