Una niña debió ser internada en Rosario tras ser atacada por un perro en su casa de Acebal. El animal la mordió y le ocasionó hundimiento del cráneo y múltiples fracturas. La mamá de la chiquita denunció que en el Samco local hubo abandono de persona.

De acuerdo a lo que informó el Ministerio de Seguridad provincial, ayer a las 15.45 en Corrientes al 100, en la localidad de Acebal, una mujer identificada como Susana M. de 39 años se presentó en la comisaría 28ª y manifestó que momentos antes sus hijas se encontraban en el patio de la vivienda y en un momento dado empezó a escuchar gritos.

Al salir, vio que su hija de 5 años estaba siendo atacada por un perro Rottweiler, el cual tenia para cruzar con una perra de la misma raza que es de su propiedad. Inmediatamente la trasladaron al Samco local donde le realizaron las primeras curaciones. Susana Marcolino, mamá de la pequeña, denunció en una comisaría que hubo "abandono de persona" del hospital de Acebal, ya que aseguró en diálogo con Rosario3 que "entregaron como un paquete" a la chiquita y no la trasladaron a un sanatorio de Rosario.

"Nos dijeron que la lleváramos a una clínica de Acebal para hacer una radiografía. Y que la hiciéramos coser ahí. Que si no lo hacían ahí que la volviéramos a traer, que ellos lo hacían. La trataron como un paquete. Era una nena de cinco años. No nos llevaron en ambulancia a Rosario. Si no era porque teníamos auto no sé qué podría haber pasado, porque ella estaba toda ensangrentada, con la herida abierta", aseveró Susana.

La mujer contó que se retiró del centro de salud para buscar al resto de su familia y al volver al lugar su hija y su marido estaban en la puerta. Luego, se trasladaron al Sanatorio de Niños de Rosario donde la niña de nombre Maia quedó internada por las lesiones sufridas, además de realizarle una tomografía computada que arrojó como resultado “múltiples fracturas y hundimiento de cráneo”.