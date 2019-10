A unas dos semanas de las elecciones presidenciales del 27 de octubre, el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, se mostró distendido en un video con Natalia De La Sota, la hija del ex gobernador cordobés, José Manuel De La Sota. Cantaron juntos un tema de Mercedes Sosa que se viralizó en las redes sociales.

Fernández en guitarra y De La Sota como voz principal, interpretaron “Sólo se trata de vivir”, de la querida Negra Sosa, en casa del candidato y ante la mirada atenta de Dylan, el perro de Alberto.

“Gracias por recibirnos en tu casa”, escribió Natalia de la Sota en el tuit que acompañó con el video en el que ambos cantan juntos.

Gracias @alferdez por recibirnos en tu casa y permitirnos pensar juntos en una Argentina que nos incluya a todos.

"Pues andar nuevos caminos, te hace olvidar el anterior... Ojalá que eso pronto suceda..." pic.twitter.com/Z3TmPqCsR9 — Natalia de la Sota (@NataliaDLSok) October 16, 2019

“Hoy estuvieron en casa @NataliaDLSok y su marido. Hablamos de la Argentina, de Córdoba y hasta nos dimos tiempo para cantar y jugar con Dylan. ¡Gracias Natalia por acompañarme!”, escribió el candidato.

No es la primera vez que el ex jefe de Gabinete y la hija del ex gobernador cordobés mantienen un encuentro privado. A fines de agosto, De la Sota compartió otra reunión en sus redes sociales donde hablaron sobre Córdoba.