Una mujer que cenaba en un restaurante familiar de la Ciudad de México causó revuelo entre los comensales y empleados al mantener una "feroz" discusión con un supuesto hombre al que nadie podía ver. El hecho fue registrado por la cámara de una periodista que cenaba en compañía de una amiga en una sucursal de Bisquets Obregón en la capital mexicana.

“A mi no me vas a estar gritando. ¿Entendiste? Ya no soy la misma tonta a la que le vas a estar pegando”, le reclama la mujer al “hombre invisible” con el que discute mientras pide ayuda a la gente de seguridad del lugar.

Según Excelsior.com.mx, en un momento se dirige a otros personas que cenaban en el lugar que tampoco están en el cuadro y les pide que “disculpen” a su acompañante porque “así es” y enseguida vuelve a adentrarse en la discusión que parece infinita y a cada momento sube de tono.

Según contó la mujer que grabó la escena, la protagonista se habría ido del lugar después de pagar su cuenta y tras ella se retirarían otras dos personas que llegaron al mismo tiempo, por lo que se especula con que haya sido un ensayo para una puesta en escena, o que, simplemente, la mujer podría padecer alguna enfermedad o desorden mental.