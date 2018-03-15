Antes y después: Rosario y sus construcciones emblemáticas

EDIFICIO LA AGRÍCOLA (CORRIENTES Y CÓRDOBA)
LAGUITO DEL PARQUE INDEPENDENCIA
ESTACIÓN CENTRAL CÓRDOBA - RECONSTRUCCIÓN TRAS FEROZ INCENDIO
EX TUNEL PORTUARIO - ACTUAL MONUMENTO "EL SEMBRADOR"
EX BANCO DE LONDRES (RIOJA Y MITRE)
ESTRUCTURA "TORRE GUIDO" (DESMANTELADA EN DÉCADA DEL 30) - ACTUAL CORREO ARGENTINO (BUENOS AIRES Y CÓRDOBA)
EX CINE ECHESORTU (MENDOZA 3900)
MONUMENTO A LA BANDERA
REMODELACIÓN PEATONAL CÓRDOBA (ENTRE MAIPÚ Y SAN MARTÍN)
ESCALINATAS PARQUE ESPAÑA
Fotos antiguas y referencias: Ricardo Botta, Emilio Soriano, Fotografías y Estampas del Rosario Antiguo. Montaje: Alan Monzón
Comentarios