Antes y después: Rosario y sus construcciones emblemáticas

Edificios y lugares de referencia de la ciudad sufrieron transformaciones a lo largo de la historia. Mirá las fotos interactivas

Por: Rosario3

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  • Mové el cursor para ver el antes y después de cada lugar. (montaje Rosario3.com)

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EDIFICIO LA AGRÍCOLA (CORRIENTES Y CÓRDOBA)

LAGUITO DEL PARQUE INDEPENDENCIA

ESTACIÓN CENTRAL CÓRDOBA - RECONSTRUCCIÓN TRAS FEROZ INCENDIO

EX TUNEL PORTUARIO - ACTUAL MONUMENTO "EL SEMBRADOR"

EX BANCO DE LONDRES (RIOJA Y MITRE)

ESTRUCTURA "TORRE GUIDO"  (DESMANTELADA EN DÉCADA DEL 30) -  ACTUAL CORREO ARGENTINO (BUENOS AIRES Y CÓRDOBA)

EX CINE ECHESORTU (MENDOZA 3900)

MONUMENTO A LA BANDERA

REMODELACIÓN PEATONAL CÓRDOBA (ENTRE MAIPÚ Y SAN MARTÍN)

ESCALINATAS PARQUE ESPAÑA

Fotos antiguas y referencias: Ricardo Botta, Emilio Soriano, Fotografías y Estampas del Rosario Antiguo. Montaje: Alan Monzón

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