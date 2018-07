El efecto mujer, Marilén Stengel

El efecto mujer busca aportar herramientas concretas para que más mujeres puedan desarrollarse como personas y como profesionales de manera más efectiva en el contexto laboral en el que se encuentren.

Sinopsis

Las mujeres trabajan. En Argentina, siete de cada diez lo hacen fuera de su casa. Porque quieren, porque lo necesitan o por ambas cosas. Se desempeñan en cualquier ámbito del universo laboral: están en sindicatos, en política, en el sector público, en empresas y organizaciones o liderando emprendimientos personales.

Quieren y asumen los desafíos de una carrera intentando no descuidar sus hogares y a sus hijos, pero para ellas trabajar es más complejo. Todavía enfrentan obstáculos y desafíos, barreras y prejuicios que no tienen que ver ni con su talento ni con sus sueños. ¿Qué es una mujer y qué puede o no hacer?

Detrás de esta pregunta, no siempre consciente en quienes lideran las organizaciones, se agazapa una parte importante de sus dificultades.

El efecto mujer propone una exploración ineludible del universo laboral femenino y ofrece herramientas para que puedan desplegar todo su potencial en el lugar en el que se encuentren. Marilén Stengel -escritora, consultora, especialista en el desarrollo de talentos- hace años que viene buceando en la experiencia femenina, y este texto es la consecuencia natural de su trayectoria.

Un libro imperdible para las mujeres que están dispuestas a concretar hoy sus sueños y proyectos en el mundo del trabajo. Y también para los hombres que quieran acompañarlas en este camino, del que sin duda ambos emergerán enriquecidos.

Ediciones B