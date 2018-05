La claves de la previa entre el Canalla y el Pincha

El dato de la semana: Para cerrar el semestre, el interino Chamot decidió meter 4 variantes respecto de los 11 que jugaron en el Morumbí, tres de ellas en defensa y obligadas; y una táctica en el ataque. Nahuel Gómez, Recalde y Elías Gómez ingresarán por los suspendidos Ferrari, Martínez y Parot mientras que el Chaco Herrera entrará por Pereyra.



Historial: Se enfrentaron 146 veces, los rosarinos ganaron 51, los platenses 52 e igualaron los 43 restantes. Por el campeonato local, Central no vence a Estudiantes desde 2009 (6 partidos, aunque en el medio de esta racha lo eliminó de la Copa Argentina 2015). Por otra parte, El Pincha no gana en Arroyito desde 2002 (3 empates y 5 triunfos Canallas).



El árbitro: Será Jorge Baliño quien dirigió 16 veces a los auriazules con un registro de 6 triunfos, 7 empates y 3 derrotas.



El banco: Di Fulvio, Giménez, López Pissano, Pereyra, Lovera, Carrizo y Zampedri serán los suplentes Canallas.



La reserva: Juega a las 14.30 en Arroyo Seco. Los ahora dirigidos por Kily González llegan de ganarle 1 a 0 a Defensa y Justicia.



Las entradas: Se venden desde el mediodía en el Gigante de Arroyito. Las plateas socios cuestan $400, $500 o $750 dependiendo de la ubicación mientras que las no socios tienen un valor de $600, $750 o $1.000. A los socios se les exigirá la cuota de mayo paga.



El recuerdo: En el Apertura 98 Central venció 2 a 1 a Estudiantes con dos golazos de Darío Scotto.