Montero: "Los jugadores saben que no se logró nada"

El director técnico canalla, Paolo Montero, dará a conocer este sábado la lista de jugadores que concentrarán de cara al partido que disputará el equipo el domingo a las 17 ante Aldosivi en el Gigante de Arroyito. No podrá contar con Marco Ruben, quien recibió dos fechas de sanción por la expulsión ante Gimnasia de La Plata.

En conferencia de prensa, el uruguayo manifestó que el Canalla tiene que "interpretar los partidos con humildad y esfuerzo" porque todavía no consiguió "nada". "Los jugadores saben que no se logró nada. Hay que seguir laburando", comentó.

Montero se refirió a Gustavo Colman, quien está en duda para el partido del domingo al mencionar que este viernes entrenó con normalidad tras la molestia sufrida en una de sus rodillas. Añadió que lo esperará para definir el once inicial. "Todos los jugadores quieren estar y todos trabajan para llegar", agregó.

Por otra parte, el ex defensor expresó que Central no debe confiarse de la racha negativa que pesa sobre el Tiburón de Mar del Plata. "Es un torneo parejo. Lo vimos con Boca, que perdió y empató de local con equipos que pelean por no bajar (de categoría)", sostuvo.

"Es un equipo que ataca con mucha gente. Y (Sebastián) Penco tiene un juego aéreo complicado. Ellos buscan el arco rival", apuntó.

"Venimos de una racha positiva pero tenemos que seguir. Faltan nueve partidos. La suerte se ayuda entrenando al máximo", subrayó Montero.