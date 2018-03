“Rosario Central os pido disculpas, ojalá lo ganeis todo”

Enrique Arce, “Arturito” en la Casa de Papel grabó un video en el que aclaró lo que quiso decir cuando expresó que era hincha de Rosario Central porque le gustan los “clubes chicos”. Pidió disculpas luego de que fanáticos canallas lo abordaran en las redes sociales.

Arce reveló en una entrevista que es hincha de Central. El actor español señaló :”En Argentina soy hincha de Central porque me gustan los equipos chicos”.

La frase causó irritación en fanáticos quienes explotaron las redes de Arce. El sitio Conclusión se comunicó con “Arturito” quien explicó sus declaraciones en un video. En la grabación sostuvo: “Me gusta Rosario (Central) porque me gustan los equipos que no son tan mediáticos fuera de las fronteras”. Luego, manifestó: “Os pido disculpas, ojalá lo ganeis todo”.

El actor había manifestado antes: "Soy muy del Valencia y tengo una gran admiración por el fútbol de su país. Estuvimos todos apoyando para que clasifiquen al Mundial", contó en charla con Código de Barras. "Soy de Rosario Central, es el que más me gusta. Allí jugó Kempes y creo que también el Piojo López (NdR: nunca lo hizo). Es que me gustan los equipos más chicos, los más pequeños. Tengo muchos amigos de Boca y River que están siempre a la gresca: son amigos y se insultan. Es groso lo que pasa. Así como no soy del Madrid y Barcelona, opto por los más chicos", contó.