Si Cefaratti no es candidato, tiene posibles reemplazantes

La dirigencia de Rosario Central, no tiene descanso. Aunque el plantel está de vacaciones hasta el 18 de junio, los responsables de la institución junto al manager Mauro Cetto intentan destrabar las negociaciones que mantienen por varios jugadores e inclusive están en la búsqueda de los refuerzos solicitados por el propio DT.

Hay algunos temas que tienen que resolver, como el caso de Paulo Ferrari. El capitán y experimentado jugador canalla tiene una charla pendiente con el propio técnico auriazul. Quedaron en reunirse la semana que viene para ver si lo va a tener en cuenta o no.

El propio jugador manifestó: “Siempre voy a tener ganas de seguir y físicamente estoy bien. La verdad que puedo pelearle el puesto a cualquiera. Si traen un defensor y tengo que luchar el puesto no hay inconvenientes, pero primero quiero saber que piensa el entrenador”. Además, agregó: “Si Bauza piensa que yo puedo pelear y ayudar bien, de lo contrario no voy a seguir por seguir”.

Por su parte, algunos dirigentes aseguran que el jugador ya cumplió una etapa en el club, pero prefieren que siga ligado desde otra función, no como jugador, pero si en las divisiones menores o en donde pueda transmitir sus conocimientos. La semana que viene será clave para decidir el futuro del marcador lateral.

Elecciones

Otro tema importante son las listas para las próximas elecciones. Todavía el oficialismo no decidió quien será el candidato presidencial. Luciano Cefaratti se está tomando un tiempo prudente para decidir su futuro. Allegados al dirigente aseguran que después de cuatro años de compromiso y responsabilidad al máximo nivel como el que tuvo el importante vicepresidente, es para plantear el futuro de otra manera.

Lo que está viendo detenidamente es si va a tener fuerzas para continuar otro periodo mas al frente de una institución que demanda muchísimas horas, y por ahí tiene que analizar las prioridades en su vida y su familia.

En la próximas horas si sus pares le exigen una respuesta inmediata dará a conocer su posición.

Algunos directivos consultados dicen por lo bajo que son elevadas las posibilidades de que se retire de la carrera presidencial. Pero hay que aguardar un poco todavía para saber su propia decisión.

En caso de una negativa de Cefaratti, su lugar podría ser ocupado por Ricardo Carloni o Martín Lucero.

Quien además de trabajar en Central es secretario del gremio docente Sadop aseguró que "Luciano no se bajó, está pensando bien qué hacer, no decidió nada aún, pero si el no es, yo estoy dispuesto a ser candidato a presidente, estoy capacitado y con ganas".

"Por ahora no están las candidaturas, es la pura verdad, pero hay que estar atentos porque en los próximos días habrá novedades", concluyó Lucero.