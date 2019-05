A Diego no le gustó una palabra del título de su película: “No vayan a verla”

Diego no estuvo en el estreno mundial de la película de su vida, que se estrenó este domingo en el festival de Cannes. Peor no sólo eso; también pidió a los posibles televidentes que “no vayan a verla” porque, según su valoración, no le gustó una palabra que el director Asif Kapadia incluyó en el título de su producción, que se estrenará en cines europeos el próximo 14 de junio.

Ya se sabía que Diego no iría a la presentación de la película por el problema en uno de sus hombros, que le demandará una operación en breve. Pero se esperaba que el astro argentino fuera lapidario al decir “No vayan a verla”.

El documental se llama "Diego Maradona" y tiene como subtítulos cuatro palabras; "Rebelde, héroe, estafador, Dios". Ese resumen no le gustó nada al ídolo, que en una entrevista con Univisión fue terminante: "Yo jugué al fútbol y me gané mi dinero corriendo detrás de la pelota. Yo no estafé a nadie. Si ellos quieren atraer al público así, están equivocados. Depende cómo se lea la palabra Estafador al lado de Dios", sentenció.

Luego remató: "No me gusta el título, así que si no me gusta el título no me va a gustar la película. No vayan. No me gusta el nombre".

Asif Kapadia justificó la ausencia de Maradona una vez concluida la proyección. "No está bien, está próximo a tener una operación", resumió de manera escueta el británico, de ascendencia india, creador también de los exitosos documentales "Amy" (Whinehouse), ganador del premio Oscar, y "Senna", sobre el legendario piloto brasileño.