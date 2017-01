A disfrutar sin techo: comienza Rosario bajo las estrellas

Desde el sábado 25 hasta el martes 28 de febrero en el Anfieatro y siempre a las 21 se desarrollará ¡A bailar en carnaval! Con los grupos Kumbia Queers (tropical punk), Ninfas (salsa, cumbia, reggae), Alto Guiso (hip hop, funk), Guateque (son cubano, salsa, timba), Ahí Namá Orquesta (salsa), Mami Wata (afro cubano), Ballet Sipan, Baila Cholita (música del Altiplano), Mariano Avila (salsa), La Ilusion Orquesta (cumbia, salsa, candombe), Enero y The Clones.

