¿A quién se parece Guillermina Valdes con su nuevo look?

La publicación ya tuvo más de 150 mil visitas y cientos de comentarios que destacaron su belleza. Hasta el momento el conductor del Bailando no se a expresado al respecto ¿Sí prefiere a su mujer con un look parecido al de Moria o al de Susana?

El cambio de imagen de Valdes es parte de making of para meterse en la piel de Laura, el personaje que protagonizará en la obra "Invencible" que se presentará el próximo mes.

Guillermina Valdes impactó a sus seguidores a través de las redes sociales con un radical cambio de look. Modificó el color de su pelo, se cortó el flequillo y se colocó extensiones.

