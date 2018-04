Abuelo chocho: las fotos de Maradona y su segundo nieto

Diego Maradona viajó a Italia para conocer a Diego Matías, su segundo nieto. Se trata del hijo de Diego Jr y Nunzia Pennino que nació a principios de este mes. Rocío Oliva compartió las capturas del encuentro en su cuenta de Instagram.



“Primmo incontro Diego Matías Maradona”, escribió en italiano la novia del Diez, junto a una foto en la que tiene al bebé en brazos y el abuelo.

“Es igualito”, aseguró la pareja del DT sobre el gran parecido entre el patriarca de la familia y el recién nacido.



Apenas se enteró del nacimiento de Matías, el ex DT de la selección expresó en la red: “Estoy muy feliz y me llena el corazón. Lo voy a disfrutar como no lo pude hacer con mi hijo Diego”.

Y tras pedir permiso, dejó Dubai por unos días para conocer a su segundo nieto.