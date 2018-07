Acusaron a Barón de cosificar el cuerpo femenino y se armó

Si a mi me pagaran por estar desnuda viviría de rentas y no tendría que laburar. No comparto en absoluto tu concepto de libertad y cosificación. No soy el ejemplo de la que tuvo suerte en la “lotería de genética” me rompo el lomo entrenando xq quiero y me hace bien, lo disfruto! https://t.co/c0fjgpxosK